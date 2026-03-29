Beskedet: Öppet tak i VM-kvalfinalen
Sverige spelar med öppet tak i avgörandet mot Polen.
Det efter ett önskemål från laget.
På tisdag avgörs Sveriges VM-öde i playoff-finalen mot Polen på Strawberry Arena. Då kommer taket att vara öppet.
– Laget vill ha det öppet, säger SvFF:s presschef Petra Thorén.
Förutsättningarna med vädret gör beslutet möjligt, och matchen är dessutom slutsåld. Sverige går in i mötet med gott självförtroende efter 3–1-segern mot Ukraina i semifinalen.
