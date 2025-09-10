Blågult ber om ursäkt – i öppet brev: ”Vi är alla besvikna”

VM-kvalets inledningen har inte blivit som någon velat för Sveriges del.

Nu går herrlandslaget ut via sociala medier och ber om ursäkt till sina supportrar.

”Vi är alla besvikna”, inleds brevet med.

2–2 mot Slovenien och en 2–0-förlust mot Kosovo.

VM-kvalet har verkligen inte börjat som någon hade hoppats för Sveriges del.

Kritiken mot Blågult har varit stor och nu går herrlandslaget ut i ett öppet brev, via sociala medier, där de ber om ursäkt till sina supportrar.

”Vi är alla besvikna. VM-kvalets start levde inte upp till förväntningarna. Vi vet att läget är tufft”, skriver de bland annat.

Även om läget dock är tufft så ger man inte upp hoppet.

”Vi har tidigare visat att ett Sverige som står tillsammans är att räkna med. Vi har det i oss. Och hoppet överger oss aldrig. Axel mot Axel. Hand i hand. Steg för steg. Vägen är brant, men hoppet gör det möjligt. Vi vill rikta ett stort tack till er supportrar som visat sitt stöd på plats, på sportbarer runtom i landet och hemma i soffan. Ni är ovärderliga. Ni bär oss framåt och nu reser vi oss tillsammans – för Sverige”.

Nästa gång det vankas VM-kval är i oktober, då tar Sverige emot Schweiz och Kosovo på hemmaplan.