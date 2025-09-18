Cajuste har nobbats av JDT: ”Inget jag kan kontrollera”

Jens Cajuste har inte varit med i det svenska landslaget på ett år.

Mittfältaren uttalar sig nu om situationen.

– Jag fortsätter bara göra mitt bästa och sedan får det bli som det blir, säger han till Ipswich Star enligt Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Jens Cajuste såg ut att vara given i landslaget när Jon Dahl Tomasson tog över.

Mittfältaren var en startspelare och användes både som mittfältare och ytterback, men nu har det gått över ett år sedan 26-åringens senaste landskamp.

– Det är inte i mina händer, inget jag kan kontrollera. Mitt fokus är på klubben till 100 procent. Jag fortsätter bara göra mitt bästa och sedan får det bli som det blir, säger Cajuste om situationen till Ipswich Star enligt Fotbollskanalen.

Mittfältaren berättar även vad landslaget betyder för honom.

– Landslaget är en stor ära, och när de ringer svarar man. Det är jättestort, och betyder så mycket, säger Cajuste.

Mittfältaren står den här säsongen noterad för fyra matcher i Championship.