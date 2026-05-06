Forsberg om sina VM-chanser: ”Inte den som håller på”

Emil Forsberg fick inte vara med när Sverige säkrade VM-biljetten.

Sedan dess har han inte fått höra någonting från Graham Potter.

– Graham har saker att göra och vi har en jättebra relation, säger Forsberg till Viaplay.

Foto: Bildbyrån

Emil Forsberg kallades in som reserv under Graham Potters första landslagssamling i höstas. När Blågults VM-öde skulle avgöras mot Ukraina och Polen fick 34-åringen stanna hemma.

Mittfältaren är dock inte besviken över att ha missat VM-avancemanget.

– Jag är bara glad att Sverige hat tagit sig till VM. Det två fantastiska matcher och hela landet kom tillsammans och får se fram emot en VM-sommar här i USA, säger Forsberg i Viaplays Champions League-studio.

Forsberg var en given kugge i Janne Anderssons landslag fram till att han lämnade posten hösten 2023. Därefter har det endast blivit sex landskamper under Jon Dahl Tomasson och Graham Potter.

Forsberg verkar dock det hela med ro. Han lägger inte heller så mycket tankekraft så sina chanser till VM-truppen.

– Jag fokuserar inte så mycket på mig själv. Jag håller mig frisk och har jäkligt roligt när jag spelar fotboll. Det är bara så tankarna går.

När Forsberg får frågan om hur mycket kontakt han haft med Potter sedan VM-avancemanget säkrades är svaret tydligt.

– Ingenting. Graham har saker att göra och vi har en jättebra relation. Vi har pratat innan och han har gjort ett fantastiskt jobb. Jag är inte heller den som håller på heller. Vi får se helt enkelt, menar Forsberg.

Emil Forsberg fanns med i Sveriges VM-lag 2018, där han bland annat avgjorde åttondelsfinalen mot Schweiz. Totalt har de blivit 92 landskamper i den blågula tröjan.

Graham Potter tar utt sin VM-trupp på tisdag.