Pekar ut Graham Potter efter West Hams fiasko

West Ham United har åkt ur Premier League.

Klubbprofilen Michail Antonio menar att Graham Potter är orsaken till förfallet.

– Det var Graham Potter som försatte laget i en dålig sits, säger Antonio enligt The I Paper.

West Hams degradering till Championship är ett faktum. Trots en seger i den sista omgången åker de ur den engelska högstaligan efter att rivalen Tottenham Hotspur slog Everton.

Den förre West Ham-stjärnan Michail Antonio pekar ut Sveriges förbundskapten Graham Potter som en av anledningarna till fiaskot. Potter basade över Londonklubben från januari 2025 till september samma år.

– Jag känner bara att Graham Potter kom in och försökte förändra för mycket, säger Michail Antonio enligt The I Paper.

36-åringen menar att Potter släppte för många viktiga spelare ur truppen.

– Som manager måste man komma in och förstå klubbens kultur. Och jag känner helt enkelt inte att han gjorde det. Han kom in och gjorde sig av med alla rutinerade spelare, mig, Lukasz Fabianski, Aaron Cresswell, Vladimir Coufal, Edson Alvarez – Mexikos kapten.

Antonio berättar vidare att Potter beklagade sig över bristen på ledande spelare i ”Hammers”.

– Hur kan du säga att du inte har några ledare i omklädningsrummet om du gör dig av med alla ledare? Så det var bara, jag känner att det var Graham Potter som försatte laget i en dålig sits, avslutar han.

Michail Antonio gjorde totalt 323 matcher i West Ham och spelar just nu för qatariska Al-Sailiya SC.



