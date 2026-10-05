Gyökeres efter matchen: ”Vi klarar av att hålla nollan”

Viktor Gyökeres förlängde sin fantastiska målsvit i landslaget när Sverige slog Rumänien med 1–0.

Anfallaren var nöjd med segern men var kritisk mot att laget inte stängde matchen tidigare.

Samtidigt hyllade Erik Niva landslagets utveckling.

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Viktor Gyökeres fortsätter att leverera i den blågula tröjan. I bortamatchen mot Rumänien stod han för matchens enda mål, vilket innebär att han nu gjort mål i sju raka Nations League-matcher.

– Det känns bra. Det känns som att man kommer till bra lägen och då blir det mål. Men vi kunde väl ha gjort något mer i första halvlek och dödat matchen. Vi låter dem spela och kommer inte upp i pressen tillräckligt bra i andra halvlek, så vi gjorde det svårt för oss själva, säger Viktor Gyökeres till Viaplay efter matchen.

Trots att spelet hackade i perioder under den andra halvleken lyfte anfallaren fram lagets defensiva styrka.

– Det är viktigt för laget att få den här typen av match där det kanske inte går exakt som vi vill. Vi klarar av att hålla nollan, det var ett tag sedan så det är väldigt positivt. Sen är det klart att vi behöver kontrollera matchen lite mer, fortsätter han.

Foto: Bildbyrån

Efter matchen var experten Erik Niva säker om att landslaget gjort en mycket stark samling under Graham Potters ledning.

– Helhetsintrycket av samlingen är snudd på fem plus. Vi går in i den utan att riktigt veta var vi står, med 13 spelare som lämnar truppen längs vägen, och summerar ändå med tio poäng och ett jätteläge att vinna gruppen, sa Erik Niva i Viaplay-studion.