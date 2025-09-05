Gyökeres ska vittna i rättegång: ”Han har blivit kallad”

Viktor Gyökeres ska vittna för agenten Hasan Cetinkaya, enligt SVT Sport.

”Blågult”-anfallaren är kallad som vittne i stämningsansökan mot nyhetssajten Fotboll Sthlm.

– Han har kallats som vittne för att höras i målet om den omständighet som beskrivs i bevisuppgiften, säger advokaten Joakim Lundqvist.

Foto: Bildbyrån

Det var i fjol som Expressen och Fotboll Sthlm gjorde en uppmärksammad granskning av agenturen HCM Sports Managements med stjärnagenten Hasan Cetinkaya i spetsen. Granskningen gällde kopplingar mellan agenturen och gängkriminella personer och nätverk.

Cetinkaya har sedan dess, via sin advokat, lämnat in en stämningsansökan mot Fotboll Sthlm och Expressen. Då kallas den svenska landslags– och Arsenal-stjärnan Viktor Gyökeres som vittne, enligt SVT Sport.

– Han har kallats som vittne för att höras i målet om den omständighet som beskrivs i bevisuppgiften, säger Cetinkayas advokat, Joakim Lundqvist, till SVT.

Gyökeres företräds av Hasan Cetinkaya och är kallad till rätten för att vittna om en man med kopplingar till HCM som var manager till en rappare som mördades i gängkonflikten. Gyökeres och mannen ska vara barndomsvänner.

Viktor Gyökeres ska förhöras ”angående publiceringarna och uppgifterna som lämnats, till styrkande av att 25-åringen är en barndomsvän till honom och att 25-åringen inte har någon egen koppling till Hasan Cetinkaya eller dennes verksamhet”, enligt SVT.