Herman Johansson: ”Nervös fler dagar innan”

Herman Johansson startade sin första landskamp i ödesmatchen mot Ukraina.

Enligt honom själv har han aldrig varit så nervös inför en match tidigare.

– Jag är glad att det är över, säger han till Radiosporten.

Herman Johansson gjorde succé för SM-guldvinnarna Mjällby i fjol. Nu har han tagit sig hela vägen till det svenska landslaget. Mot Ukraina kom ytterns första start för Blågult.

28-åringen kände också någonting innan matchen som han sällan brukar göra, nervositet.

– Jag pratade med Elliot (Stroud) innan att under guldracet förra året så kände jag ingenting. Det var bara att köra på. Men det här är nog första gången då jag känner att fan nu är det någonting på spel här, säger Johansson till Radiosporten.

Efter matchen byttes nervositeten mot lättnad.

– Det var någonting annat verkligen. Jag är glad att det är över. Man kan ju vara lite nervös innan men nu kändes det flera dagar inför matchen, menar Johansson.

På tisdag spelar Sverige mot Polen i en avgörande match om VM-biljetten.