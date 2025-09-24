Janne Andersson-favoriten ger upp: ”Det är över”

Tre starter i EM-kvalet hösten 2023, men sedan Jon Dahl Tomasson tog över kort senare har Filip Helander aldrig fått chansen i landslaget.

För FD berättar skåningen att han nu ger upp en comeback i Blågult.

– Jag är rätt säker på att det är över, säger han.

Foto: Bildbyrån

Han fick chansen av Janne Andersson 2017, och var sedan ett stående inslag i landslagstrupperna fram till Anderssons exit efter 2023 års EM-kvalspel.

Filip Helander gjorde tre raka EM-starter hösten 2023 innan Andersson byttes ut mot Jon Dahl Tomasson.

Sedan dansken tog över har Helander som också haft mycket skadeproblem på sistone inte varit med i någon landslagstrupp.

Nu slår han också fast att tiden i Blågult är ett minne blott.

– Jag tror att det är över för mig i landslaget, det är jag ganska säker på. Han (Tomasson) har tagit in många nya spelare, det är inte så många kvar från min tid, säger Helander och fortsätter:

– Så ja, jag tror det är över även om jag personligen hade tyckt att det vore jättekul att vara med igen.

Hur känns det då, att nu summera tiden i landslaget som ett avslutat kapitel efter så många år? Sorgligt?

– Nja, det skulle jag inte säga. Det har varit en ära att vara med varje gång, jag har otroliga minnen från åren i landslaget. Det har varit kul att vara en del av laget, men det är heller ingenting som jag tänker så mycket på nu. Det var kul så länge det varade.

Tillbaka i allsvenskan efter tio år utomlands

Helander är tillbaka i allsvenskan för första gången. sedan 2015 då han lämnade Malmö FF för Hellas Verona.

För efter tio år utomlands stod det i slutet av sommarfönstret klart att Helander säsongen ut spelar sin fotboll i BK Häcken på lån från Omonia Nicosia på Cypern.

Trots att Helander spelade sin fotboll i huvudstaden Nicosia valde han att ihop med familj bo i Larnaca vid havet, en körsträcka på 45 minuter enkel väg.

– En bättre plats att bo på tyckte vi, säger Helander som dock inte klagar på en tillvaro i Göteborg heller.

– Jag är glad att vara tillbaka i Sverige, jag har bott utomlands länge nu. Så ja, det känns bra att vara i Sverige nu. Sedan hade det så klart varit roligare om resultaten varit bättre.

Helander syftar så klart på den prekära situationen i allsvenskan. För trots att laget spelar Conference League-ligaspel i höst går det knackigt i seriespelet med bara fyra poäng ner till kvalplats.

Relationen till Omonia: ”Inga hard feelings”

Trots detta ser Helander gärna en fortsättning med Häcken efter säsongen.

– Jag har lånekontrakt här detta året, det är det som jag förhåller mig till. Men det hade helt klart varit kul att stanna kvar i Sverige, det hade det absolut varit.

I Omonia, dit Helander kom sommaren 2024 från danska Odense, tränar numera Henning Berg – norrmannen som valde att lämna AIK för ett drygt år sedan.

Men 32-årige Helander anser inte att han och Berg inte klickat.

– Nej, det handlade inte om det utan snarare att klubben gjort klart med att de vill gå framåt. Så från min sida var det inga hard feelings, det här var deras beslut.

Ser du tiden i Omonia som över nu?

– Vi får se. Det är upp till klubben. Jag är här i Häcken nu och gör mitt bästa, sedan får vi helt enkelt se.