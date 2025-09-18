Fiasko i VM–kvalet – Blågult tappar nu på världsrankingen

Sverige stod för ett minst sagt svagt VM-kval.

Nu tappar även Blågult på världsrankingen.

Sverige faller från plats 29 till plats 32.

Foto: Bildbyrån

2–2 mot Slovenien och 2–0-förlust mot Kosovo.

Det svenska herrlandslaget fick en riktig mardrömsstart på VM-kvalet och det märks nu även när FIFA kommer med sin nya världsranking.

Sverige droppar från plats 29 till plats 32, vilket är det sämsta resultatet för vårt herrlandslag sedan september 2017.

Ny etta i världen är Spanien, som tar sig förbi de regerande världsmästarna Argentina, det gör även Frankrike som tar andraplatsen på listan.

Härnäst för Sverige i VM-kvalet, som går av stapeln i oktober, väntar hemmamöte med Schweiz och med Slovenien.