JUST NU: Kulusevski tillbaka efter två år – här är Potters trupp

Svenska herrlandslaget går in i Nations League.

Här är Graham Potters trupp inför matcherna.

Kulusevski gör comeback.

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Sverige avslutar gruppspelet i Nations League med två matcher. Först väntar Bosnien-Hercegovina hemma på Strawberry Arena den 14 november, och därefter avslutas samlingen borta mot Polen i Wrocław den 17 november.

Efter förra samlingens tre segrar och en oavgjord leder Sverige gruppen med tio poäng och har allt i egna händer i kampen om att flyttas upp till A-divisionen.

Anthony Elanga är tillbaka i truppen efter sin skada, och dessutom gör Dejan Kulusevski sin efterlängtade comeback i landslaget.

Kulusevski spelade senast för Sverige den 19 november 2024, när Sverige vann med 6–0 mot Azerbajdzjan i Nations League. I den matchen var han lagkapten, gjorde två mål och spelade fram till ett mål av Viktor Gyökeres.

– Det betyder mycket att ha Dejan med. Jag är så glad över att han är tillbaka på planen. Jag har blivit så imponerad av hur han hanterat sin tuffa situation. Vi har pratat ett antal gånger, svarar Potter på frågan om hur det känns att ha honom tillbaka i truppen.

Sveriges trupp:

Målvakter:

Viktor Johansson

Noel Törnqvist

Jacob Widell Zetterström

Försvarare:

Genesis Antwi

Felix Beijmo

Hjalmar Ekdal

Gabriel Gudmundsson

Gustaf Lagerbielke

Victor Nilsson Lindelöf

Eric Smith

Elliot Stroud

Daniel Svensson

Mittfältare/Anfallare:

Yasin Ayari

Alexander Bernhardsson

Anthony Elanga

Viktor Gyökeres

Alexander Isak

Jesper Karlström

Dejan Kulusevski

Hugo Larsson

Sebastian Nanasi

Alieu Njie

Benjamin Nygren

Patrik Wålemark

Besfort Zeneli