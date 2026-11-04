JUST NU: Kulusevski tillbaka efter två år – här är Potters trupp
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Svenska herrlandslaget går in i Nations League.
Här är Graham Potters trupp inför matcherna.
Kulusevski gör comeback.
Sverige avslutar gruppspelet i Nations League med två matcher. Först väntar Bosnien-Hercegovina hemma på Strawberry Arena den 14 november, och därefter avslutas samlingen borta mot Polen i Wrocław den 17 november.
Efter förra samlingens tre segrar och en oavgjord leder Sverige gruppen med tio poäng och har allt i egna händer i kampen om att flyttas upp till A-divisionen.
Anthony Elanga är tillbaka i truppen efter sin skada, och dessutom gör Dejan Kulusevski sin efterlängtade comeback i landslaget.
Kulusevski spelade senast för Sverige den 19 november 2024, när Sverige vann med 6–0 mot Azerbajdzjan i Nations League. I den matchen var han lagkapten, gjorde två mål och spelade fram till ett mål av Viktor Gyökeres.
– Det betyder mycket att ha Dejan med. Jag är så glad över att han är tillbaka på planen. Jag har blivit så imponerad av hur han hanterat sin tuffa situation. Vi har pratat ett antal gånger, svarar Potter på frågan om hur det känns att ha honom tillbaka i truppen.
Sveriges trupp:
Målvakter:
Viktor Johansson
Noel Törnqvist
Jacob Widell Zetterström
Försvarare:
Genesis Antwi
Felix Beijmo
Hjalmar Ekdal
Gabriel Gudmundsson
Gustaf Lagerbielke
Victor Nilsson Lindelöf
Eric Smith
Elliot Stroud
Daniel Svensson
Mittfältare/Anfallare:
Yasin Ayari
Alexander Bernhardsson
Anthony Elanga
Viktor Gyökeres
Alexander Isak
Jesper Karlström
Dejan Kulusevski
Hugo Larsson
Sebastian Nanasi
Alieu Njie
Benjamin Nygren
Patrik Wålemark
Besfort Zeneli
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