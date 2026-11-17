Juventus-legendaren Giorgio Chiellini tackade nej till Arsenal.

Senare i karriären valde han även bort ett erbjudande från Kina.

– Jag har aldrig skrivit på ett kontrakt för pengarnas skull, säger han.

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Giorgio Chiellini blev en av Juventus största legendarer. Men karriären kunde ha sett helt annorlunda ut.

I podden Business of Sport berättar italienaren att han som tonåring hade ett erbjudande från Arsenal.

– Jag skulle skriva på för Arsenal på den tiden, när jag var 16. Liam Brady var akademichef och jag fick ett erbjudande från Arsenal. Det var mycket pengar, ett år motsvarade ungefär vad som i dag skulle vara 60 000 euro, det var 1999–2000, säger Chiellini, och fortsätter:

– Jag sa nej, och jag vet inte varför, för det är inte logiskt att tacka nej till en sådan möjlighet. Jag ville inte lämna min klubb gratis, för om man inte har ett kontrakt innan man fyller 16 kan man lämna för en liten summa.

I stället skrev han på för moderklubben Livorno.

– Jag skrev på ett kontrakt med Livorno för mindre än 1 000 euro om året, för det var mitt hem, jag växte upp där, och jag tyckte att det inte var logiskt att lämna nu.

I dag skulle han ge ett annat råd.

– Om jag hade en son eller en brorson skulle jag föreslå att de gick till Arsenal, till 100 procent. Jag vet inte varför jag tog det beslutet och varför mina föräldrar lät mig göra det.

Chiellini såldes från Livorno till Fiorentina 2004 och gick året därpå till Juventus, där han blev kvar till 2022. Karriären avslutades i amerikanska LAFC.

Han har heller aldrig låtit pengarna styra.

– Jag har aldrig skrivit på ett kontrakt för pengarnas skull, det var en del av min karriär, men det handlade mycket mer om att nå mål. Jag hade ett erbjudande från Kina 2018, men jag tackade nej på grund av min familj.