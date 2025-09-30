Robin Olsen slutar i landslaget

Robin Olsen vaktade Sveriges mål i de två inledande VM-kvalmatcherna.

Nu står det dock klart att målvakten tackar för sig i landslaget.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick en mardrömsstart på VM-kvalet i början av den här månaden. En av spelarna som fick utstå en hel del kritik under och efter den förra samlingen var Robin Olsen.

Nu imorgon när Jon Dahl Tomasson ska ta ut sin trupp till nästa VM-kvalmatcher så kommer inte Olsen att finnas med, detta då han slutar i landslaget.

– Det har varit en stor ära att få representera sitt land och jag har alltid känt ett stort stöd från våra supportrar. Nu har min landslagsresa kommit till sitt slut och jag vill tacka för alla år, för alla minnen och för alla gånger som jag har fått bära den blågula tröjan. Jag kommer alltid att känna en enorm stolthet över min tid i landslaget, säger Robin Olsen via förbundets hemsida.

Totalt blev det 79 landskamper för Malmö FF-målvakten, som debuterade i Blågult mot Elfenbenskusten 2015.

