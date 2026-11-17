Barcelonas förre stjärna Gerard Piqué kritiserar Andorras målvakt Jesús Owonos avstängning efter dödsolyckan tidigare i november.

Han menar att förbundet straffar konsekvenserna och inte situationen.

– Han är inte skyldig till att allt det här har hänt, säger Piqué.

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Den 2 november möttes FC Andorra och Tenerife i den spanska andradivisionen. På tilläggstid kolliderade Andorras målvakt Jesús Owono med Tenerifes anfallare Jesús de Miguel. Owono fick rött kort och matchen bröts. De Miguel fördes till intensivvården och avled på sjukhuset morgonen efter.

Owono har efteråt beskrivit det som ”de svåraste dagarna i mitt liv”. Spanska fotbollsförbundets disciplinnämnd kom fram till att målvakten använde ”överdriven kraft” och stängde av honom i tolv matcher, det högsta möjliga straffet.

Nu reagerar Gerard Piqué, som är Andorras huvudägare. I en video på TikTok menar han att förbundet straffar följderna och inte själva situationen.

– Spelare, tidigare spelare, tränare, målvakter, alla har kallat det en olycka. Jag tror verkligen att det maximala straffet för den här situationen sätter Jesús (målvakten) i en situation han inte förtjänar, eftersom han inte är skyldig till att allt det här har hänt, säger Piqué.

Han jämför också med fallet där Albacetes José Corpas stängdes av i tre matcher efter en hög tackling som skickade Sabadells Quadri Liameed till sjukhus.

– Lyckligtvis mår Quadri bra, konsekvenserna i det fallet blev inte dödliga, och nämnden valde att stänga av Corpas i tre matcher. Med allt detta är min fundering: vad är det som straffas, situationen eller konsekvenserna?