Real Madrids Endrick har fått minimalt med speltid under José Mourinho.

Ändå vill brasilianaren inte lämna klubben, trots intresse från Milan och Roma.

– Jag hoppas att jag kan stanna där hela livet, säger han.

Foto: Alamy

Endrick har varit omringad av flyttrykten sedan i somras. Både Milan och Roma försökte värva honom i augusti, och enligt flera utländska uppgifter fortsätter båda klubbarna att jobba för en affär i januari, antingen ett lån eller ett lån med köpoption.

Speltiden i Real Madrid har varit begränsad. Endrick började säsongen skadad och har bara spelat 141 minuter under Mourinho. Han har startat en enda match, och han gjorde ett mål och en assist i Champions League-vändningen mot Roma.

I landslaget fick han däremot chansen. Carlo Ancelotti startade honom som nia bredvid Vinícius Júnior och Estêvão mot Singapore. Endrick spelade hela matchen, gjorde ett mål och en assist och var med när Brasilien vann med 7–0.

Efter matchen fick han i mixzonen frågor om framtiden, och svaret lär göra både Milan och Roma besvikna.

– Begränsad speltid? Jag tror att det är ett beslut som Mourinho får fatta, eller hur? Självklart är jag alltid redo att hjälpa Real Madrid, som är den största klubben i världen. Jag hoppas att jag kan stanna där hela livet för att hjälpa Real och alltid vara till hjälp för mina lagkamrater, säger Endrick enligt ESPN.

Förutom Milan och Roma har även Manchester United, Arsenal och Inter ryktats vara intresserade av Endrick.