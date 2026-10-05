Sverige studsar tillbaka – slog Rumänien igen

Sverige är tillbaka på vinnarspåret i Nations League.

Herrlandslaget besegrade Rumänien på bortaplan med 1–0.

Viktor Gyökeres blev matchhjälte med sitt tidiga avgörande.

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Det svenska herrlandslagets fina vinstform i Nations League fick ett abrupt slut under fredagskvällen när de ställdes mot Bosnien och matchen slutade 1–1.

Nu är Sverige tillbaka på vinnarspåret igen efter att ha besegrat Rumänien för andra gången under denna landslagssamling. Inför matchen var det toppen mot botten i gruppen, då Sverige stod på sju poäng och Rumänien på noll. Nollan fortsätter för Rumänien medan Sverige går upp på tio poäng och stärkde sin förstaplats i grupp 4.

Som vanligt under denna samling var det Viktor Gyökeres som stod för målskörden. Han gav svenskarna ledningen redan i den 13:e minuten efter ett fint inlägg från Alexander Bernhardsson, som prickade Sebastian Nanasi. Nanasi sköt i stolpen och den svenska anfallaren var vaken på returen för att sätta bollen i öppet mål.

I halvtid hyllade Bojan Djordjic det svenska landslaget.

– Det ser tryggt ut, jag känner trygghet, sade Bojan Djordjic i Viaplay-studion.

Rumänien var nära en kvittering vid flera tillfällen, men Viktor Johansson stod för flera svettiga räddningar. Det var nära ögat några gånger, bland annat när Johansson boxade bollen på Eric Smith så att den nästan hamnade i eget mål.

I andra halvleken hade Rumänerna även ett farligt långskott som den svenska målvakten spillde retur på. Dennis Man, som gjorde Rumäniens enda mål mot Sverige senast, var nära att peta in bollen men Johansson hann före.

I den 91:a minuten var Sverige ytterst nära att stänga matchen helt. Daniel Svensson avlossade ett skott som gick i stolpen, och på returen var Hampus Skoglund nära att peta in spiken i kistan.

Mer än så blev det inte. Sverige är därmed tillbaka på vinnarspåret och spelarna vänder nu hem till sina respektive klubblag.