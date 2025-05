Klart: Alexander Isak lämnar återbud till juni-samlingen

Nästa vecka inleder Sverige sin landslagssamling.

Då får Blågult klara sig utan en av sina största stjärnor.

Under tisdagen meddelar SvFF att Alexander Isak har lämnat återbud.



Det var under förra veckan som förbundskapten Jon Dahl Tomasson tog ut sin landslagstrupp till de kommande träningsmatcherna mot Ungern och Algeriet. I den fanns, förutom skrällarna Axel Norén och Victor Eriksson, som brukligt Alexander Isak.



Under den senaste tiden har han dock dragits med en ljumskskada som nu innebär att han lämnar återbud till samlingen.



I den näst sista matchen i Premier League, mot Arsenal, stod Isak över. Däremot spelade han från start mot Everton så sent som i söndags.



I hans ställe har Sverige valt att kalla in två ersättare. Detta i form av Gustaf Nilsson, till vardags i Club Brügge och FC Köpenhamns Jordan Larsson.

Hela landslagstruppen:

Målvakter:

Viktor Johansson, Stoke City

Robin Olsen, Aston Villa

Kristoffer Nordfeldt, AIK

Försvarare:

Hjalmar Ekdal, Groningen

Samuel Dahl, Benfica

Gabriel Gudmundsson, Lille

Isak Hien, Atalanta

Victor Nilsson Lindelöf, Manchester United

Ken Sema, Pafos FC

Emil Holm, Bologna

Victor Eriksson, Hammarby

Axel Norén, Mjällby AIF

Daniel Svensson, Borussia Dortmund

Mittfältare/forwards:

Yasin Ayari, Brighton

Anton Saletros, AIK

Jesper Karlström, Udinese

Anthony Elanga, Nottingham Forest

Besfort Zeneli, IF Elfsborg

Benjamin Nygren, FC Nordsjaelland

Alexander Bernhardsson, Holstein Kiel

Hugo Bolin, Malmö FF

Viktor Gyökeres, Sporting CP

Jordan Larsson, FC Köpenhamn

Gustaf Nilsson, Club Brugge

Hugo Larsson, Eintracht Frankfurt