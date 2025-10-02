Klart: Schweiz trupp inför mötet med Blågult

Sverige ställs mot Schweiz i VM-kvalet under kommande landslagssamling.

Denna torsdag så har den schweiziska landslagstruppen presenterats.

Foto: Bildbyrån

Schweiz har till skillnad från Sverige inlett VM-kvalet fantastiskt.

I den första kvalmatchen besegrade man Kosovo med 4–0 och detta följdes upp med en 3–0-seger mot Slovenien.

Härnäst för Schweiz så väntar som bekant möte med Blågult i Sverige samt bortamöte med Slovenien och inför de landskamperna så har nu förbundskapten Murat Yakin presenterat sin trupp.

Målvakter: Marvin Keller, Gregor Kobel, Yvon Mvogo.

Försvarare: Manuel Akanji, Aurele Amenda, Adrian Bajrami, Nico Elvedi, Luca Jaquez, Miro Muheim, Ricardo Rodriguez, Isaac Schmidt och Silvan Widmer.

Mittfältare/anfallare: Breel Embolo, Remo Freuler, Cedric Itten, Johan Manzambi, Dan Ndoye, Fabien Rieder, Vincent Sierro, Simon Sohm, Djibril Sow, Ruben Vargas, Granit Xhaka och Andi Zeqiri.

Sveriges möte med Schweiz går av stapeln på Strawberry arena den 10 oktober.