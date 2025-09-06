Krafth backar Isak: ”Klart det var jobbigt för honom”

Emil Krafth visar stöttning till Alexander Isak.

Newcastle-spelaren slår ner ryktena om honom.

– Det stämmer inte alls, säger han till Fotbollskanalen.

Foto: Alamy

Emil Krafth och Alexander Isak har varit lagkamrater i Newcastle. Nu har Isak lämnat i en rekordaffär för ligakonkurrenten Liverpool.

Efter flytten blev det upprört från flera håll efter att svensken inte valt att träna med sin dåvarande klubb.

Emil Krafth visar stöd till sina förre lagkamrat.

– Man vill ju behålla sina bästa spelare, absolut, så det var många som ville se Alex vara kvar, men man förstår hur fotbollen fungerar och jag önskar honom all lycka i framtiden. För mig är Alex inte bara en fotbollsspelare, utan en nära kompis också, säger Krafth till Fotbollskanalen.

Media skrev att det skulle vara uppdelat i omklädningsrummet, men det stämmer verkligen inte. Fotbollsspelare förstår fotbollsspelare, fortsätter han.

Under transfersommaren har Krafth stöttat Isak.

– Vi hade kontakt ofta, pratade i telefon och träffades också. Såklart var det tuffa tider för honom, men han är stark mentalt. Klart det var jobbigt för honom, men han klarade av det.