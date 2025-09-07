Krafth hoppas få chansen mot Kosovo: ”Har förhoppningar”

Speltid för Emil Krafth har det varit sparsamt med de senaste åren.

Mot Kosovo imorgon hoppas dock svensken få starta.

– Absolut. Jag känner mig i bra fysisk form, säger han till Fotbollskanalen.

Skador och konkurrens har gjort det tufft för Emil Krafth att få speltid i Newcastle.

31-åringen har inte gjort några minuter i Premier League den här säsongen, men när Sverige ställs mot Kosovo hoppas ham på speltid och kanske till och med en startplats.

– Absolut. Jag känner mig i bra fysisk form. Det kändes som att jag skulle komma in mot Slovenien där Hjalmar hade lite känningar, men det blev inte så. Självklart har jag förhoppningar om att spela, säger han till Fotbollskanalen.

31-åringen är även tydlig med vad han tänker att han kan bidra med.

– Rutin och stabilitet. Man har varit med ett bra tag nu och vet vad det handlar om.

Mötet mellan Kosovo och Sverige drar igång 20:45 imorgon.