Kritiken mot det svenska herrlandslaget har varit skarp efter förra VM-kvalsamlingen.

Mikael Lustig väljer nu också att kritisera Blågult – framförallt försvarsspelet.

– Det var kanske det sämsta försvarsspel jag har sett ett svenskt landslag göra, säger han i podcasten Lundh.

Foto: Bildbyrån

Sverige fick som bekant en mardrömsstart på VM-kvalet med ett kryss mot Slovenien och en 2–0-förlust mot Kosovo.

Efter och under den förra landslagssamlingen var kritiken skarp mot Blågult och förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

Någon som ställer sig bakom kritiken är den förre landslagsspelaren Mikael Lustig, som menar på att försvarsspelet mot Kosovo är bland det sämsta han sett.

– Men sedan kom Kosovo-matchen och där fick man lite känslan att “ni har blivit påminda i varenda match att försvarsspelet måste bli bättre när det väl brinner”. Det var kanske det sämsta försvarsspel jag har sett ett svenskt landslag göra. Då blev man den personen man sagt att ”du får inte bli den personen, du har varit i deras skor”. Jag skulle hålla mig i gråzonen men det var verkligen svartvitt, säger han i podcasten Lundh.

Lustig medger att han var rejält frustrerad efter Kosovo-matchen.

– Ja, verkligen. Känslorna jag hade efter matchen, den frustrationen och den ilskan, det trodde jag inte att jag skulle få.

Nya VM-kvalmatcher väntar för Sverige med start nu på fredag då man ställs mot Schweiz, sedan väntar hemmamöte med Kosovo nästa måndag.