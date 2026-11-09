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Foto: Alamy

Klart: Real Madrid-legendaren tar över ny klubb

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Daniel Karimi
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Real Madrid-legendaren Raúl González har fått ett nytt tränarjobb.
Han tar över Real Oviedo i den spanska andraligan.
Kontraktet sträcker sig till juni 2028.

Foto: Alamy

Det har gått över ett år sedan Raúl González senast tränade ett lag. Nu bekräftar Real Oviedo att 49-åringen tar över efter Julián Calero.

Raúls senaste uppdrag var som tränare för Real Madrids B-lag Castilla, och han har också tränat flera av klubbens ungdomslag. Nu väntar hans första jobb utanför Real Madrid.

Oviedo gick upp till La Liga 2025 och ligger nu i andraligan

Real Oviedo ligger nia i Segunda División.

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