Klart: Real Madrid-legendaren tar över ny klubb

Real Madrid-legendaren Raúl González har fått ett nytt tränarjobb.

Han tar över Real Oviedo i den spanska andraligan.

Kontraktet sträcker sig till juni 2028.

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Det har gått över ett år sedan Raúl González senast tränade ett lag. Nu bekräftar Real Oviedo att 49-åringen tar över efter Julián Calero.

Raúls senaste uppdrag var som tränare för Real Madrids B-lag Castilla, och han har också tränat flera av klubbens ungdomslag. Nu väntar hans första jobb utanför Real Madrid.

Oviedo gick upp till La Liga 2025 och ligger nu i andraligan

Real Oviedo ligger nia i Segunda División.