Minns chocken kring Potter: ”Alla reagerade ju”

I dag tar Graham Potter ut sin första svenska landslagstrupp.

Hajpen kring engelsmannen är stor och en som mötte tränaren redan 2016 är Pelle Olsson, som minns hur Östersund chockade hela fotbollssverige med sin fotboll.

– De hade ju den där klassiska premiärmatchen mot Hammarby som alla reagerade starkt på, det blev direkt en hausse kring Potter och ÖFK då, minns Olsson, numera scout för Djurgården.

Foto: Bildbyrån

Pelle Olsson tog över som tränare för Djurgården inför 2014. Två och ett halvt år senare sparkades han från samma klubb.

Men innan dess hann han med att möta Graham Potters Östersund hemma i Stockholm våren 2016 – året då ÖFK gjorde historisk debut i allsvenskan.

Olssons Djurgården vann med hela 3-0, men den i dag 62-årige Olsson som är tillbaka i blårandigt som scout, minns ändå hur ÖFK med Graham Potter som tränare spelade på ett nytt sätt som allsvenskan tidigare inte sett.

– Jag kommer inte ihåg mycket från den 3-0-matchen…