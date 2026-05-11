Mörkar kontakten med Graham Potter: ”Det kan hända”

Det har börjat höjas röster om att Isak Bjerkebo är en man för VM-truppen.

Sirius-spelaren själv ger inga tydliga svar.

– Det kan hända. Vi får väl se på tisdag, säger yttern till Upsala Nya Tidning.

Isak Bjerkebo leder poängligan i allsvenskan samtidigt som hans Sirius toppar tabellen. Ytterns namn har därför börjat nämnas i diskussionerna kring sommarens VM-slutspel.

23-åringen hade varit överlycklig om han fått chansen att representera Sverige under världsmästerskapet i Nordamerika.

– Det hade ju betytt allt att vara med. Bara i truppen eller vad som helst hade betytt otroligt mycket och hade varit en dröm som går i uppfyllelse. Jag tror inte man kan sätta ord på det riktigt. Jag tror att det hade varit en helt sjuk känsla, säger han till Upsala Nya Tidning.

Bjerkebo vill däremot inte spekulera kring sina chanser att komma med i Graham Potters trupp.

– Jag vet inte. Alla svenskar vill nog vara med där. Jag tänker inte så mycket på det men om det händer hade det varit otroligt kul såklart, menar han.

När Sirius succéman får frågan om han haft kontakt med landslagsledningen svarar han luddigt.

– Det kan hända. Vi får väl se på tisdag, säger han.

Isak Bjerekbos enda erfarenhet från Blågult är sju U16-landskamper från 2019. Truppen till VM 2026 tas ut imorgon.







