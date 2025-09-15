Nanasi skadad – kan missa kommande VM-kval

Sebastian Nanasi uppges ha åkt på en axelskada.

Den ser ut att kunna hålla honom bort över nästa landslagssamling.

Detta rapporterar L’Alsace.

Foto: Bildbyrån

Sebastian Nanasi stod för ett inhopp under den gångna landslagssamlingen (i paus i 2–0-förlusten mot Kosovo).

Inför oktober-samlingen så finns nu dock stora frågetecken kring 23-åringen.

Franska L’Alsace rapporterar nämligen att svensken åkt på en axelskada under den gångna samlingen och denna skada ser ut att hålla honom borta ett tag.

Enligt uppgifterna väntas Nanasi bli borta i upp till en månad, något som medför en risk att han missar nästa landslagssamling.

Under den kommande landslagssamlingen ställs Sverige mot Schweiz och Kosovo på hemmaplan, matchernas spelas 10:e respektive 13:e oktober.