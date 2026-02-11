Nations League ska lottas – Sveriges möjliga motståndare

Nästa upplaga av Uefa Nations League går av stapeln i september.

Under torsdagen lottas turneringen.

Här är allt du behöver veta inför årets säsong.

Foto: Bildbyrån

Den 24 september drar den femte upplagan av Uefa Nations League igång. Turneringen delar in de europeiska landslagen i fyra divisioner, som i sin tur delas in i grupper. A, B och C-divisionerna delas in fyra grupper med fyra lag i vardera, D-divisionen utgörs av två grupper med tre lag i varje.

I A-divisionen går gruppsegrarna och grupptvåorna vidare till kvartsfinal i en utslagsturnering. Finalen spelas den 5 juni på Estadio Metropolitano i Madrid. Gruppsegrarna i B, C och D-divisionen avancerar upp en nivå, samtidigt som jumbon i varje grupp (förutom i D-divisionen) tar ett steg neråt.

Sverige kommer spela årets säsong i B-divisionen, efter att under hösten 2024 vunnit sin grupp i C-divisionen. Gruppsegern gav även ”Blågult” en garanterad plats i playoff-spelet till sommarens VM. Där ställs det svenska landslaget mot Ukraina i semifinal och Albanien eller Polen i en eventuell final. Vinnaren i av finalen kvalificerar sig till VM 2026 i USA, Kanada och Mexiko.

I egenskap av att vara ett uppflyttade kommer Sverige att lottas från den fjärde och sista seedningspotten. Det innebär att Graham Potters landslag riskerar att ställas mot starkast möjliga motstånd under höstens Nations League-spel.

Lagen som Sverige kan lottas mot är Skottland, Ungern, Polen, Israel, Schweiz, Bosnien-Herzegovina, Österrike, Ukraina, Slovenien, Georgien och Irland.

Om Sverige vinner sin grupp innebär det spel i Nations Leagues A-division säsongen 2028/29. Kommer landslaget tvåa i sin grupp kommer man spela en avgörande play off-match mot en annan grupptvå. Vinnaren i det mötet tar plats i A-divisionen till kommande säsong.

Ett bra resultat i Nations League kan även innebära en enklare väg till EM 2028. Exakt hur är dock inte fastställt i dagsläget. Detta beror på att två platser är allokerade till någon av turneringens värdländer (England, Wales, Skottland och Irland) som inte lyckas kvalificera sig via det vanliga EM-kvalet.

Nations League-grupperna lottas i Bryssel den 12 februari.