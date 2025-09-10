Norska glädjen: Väntas gå om Blågult på världsrankingen

Sverige har haft en tuff start på VM-kvalet.

Samtidigt går vårt grannland Norge som tåget.

Norges fina resultat ser nu ut att ta dem förbi Sverige på Fifas världsranking enligt norska TV2.

Foto: Bildbyrån

Sverige placerar sig på 29:e plats på Fifas världsranking, denna släpptes i juli i somras.

Nu efter det svaga VM-kvalet väntas dock Blågult att tappa en del på världsrankingen.

Norska TV2 rapporterar om inofficiella beräkningar som menar på att Sverige kommer att ramla ned på 33:e plats.

Samtidigt så väntas även Norge att gå om Sverige, vårt grannland uppges nämligen hamna på 31:a plats.

Stämmer detta är det första gången på ungefär tio år som Norge placerar sig före på Fifas världsranking, enligt norska TV2.