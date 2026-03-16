Ny skadesmäll för Ukraina: ”Hemska nyheter”

Ukraina fortsätter att tappa spelare till sjukstugan.

Näst på tur är Dynamo Kievs mittback Taras Mykhavko.

Det rapporterar ukrainska sport.ua.

Om tio dagar avgörs det om Sverige eller Ukraina kommer få en sista chan att knipa en plats i sommarens fotbolls-VM.

För Ukraina, liksom Sverige, har uppladdningen handlat mycket om vilka spelare som inte är tillgängliga till följd av skador. Nu har Ukraina fått ytterligare ett bakslag.

Enligt sport.ua har mittbacken Taras Mykhavko dragit på sig en skada och kommer inte kunna spela mot Sverige. Försvararen fanns med i den senaste landslagstruppen.

– Hemska nyheter för det ukrainska landslaget, skriver sajten.

Sedan tidigare är Mykola Matvijenko, Arsenij Batagov, Oleksandr Zinchenko och Artem Dovbyk borta på grund av skador. Samtidigt är Ruslan Malinovskyj avstängd.