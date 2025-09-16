Den 26 september släpps den senaste upplagan av EA FC.

Då är de svenska spelarna högst rankade på 18 år.

Foto: Alamy

Det är en tradition som sitter djupt rotad bland fotbollsälskare världen över. Varje år sedan 1993 har spelföretaget EA Sports släppt en ny upplaga av det populära tv-spelet Fifa (numera känt som EA FC), och i slutet av september är det dags igen.

Den 26 september når det nya spelet EA FC 26 marknaden för första gången, men redan nu har spelarbetygen börjat släppas. Totalt sett inkluderar spelet över 20 000 spelare från ett trettiotal ligor världen över. Samtliga spelare betygssätt på en skala mellan 0 till 100 baserat på deras prestationer i det verkliga livet.

Här tittar FotbollDirekt närmare på de svenska spelarnas betyg i det nya tv-spelet.

Så rankas de svenska spelarna i EA FC 26

Det är föga förvånande det svenska herrlandslagets toppduo Alexander Isak och Viktor Gyökeres som rankas som de bästa svenska spelarna i den nya upplagan av EA FC. Liverpools rekordvärvning får betyget 88, vilket sätter Isak i samma kategori som spelare som Robert Lewandowski, Jamal Musiala och Bukayo Saka. Arsenal-stjärnan Gyökeres landar in på betyget 87.

Listan toppas av Mohamed Salah och Kylian Mbappé som båda får betyget 91.

Högst rankade svenskarna i EA FC 26

Foto: Alamy

På damsidan är Fridolina Rolfö (84) den högst rankade svenskan, tätt följd av Johanna Rytting Kaneryd, Stina Blackstenius, Kosovare Asllani och Magdalena Eriksson på 81.

Sverige är bäst sedan 2007

Sveriges tio bästa spelare i EA FC 26 har ett snittbetyg på 80,6. Det är den bästa svenska noteringen sedan Fifa 08, som släpptes 2007.

Då drog spelare som Zlatan Ibrahimovic i Inter (87), Johan Elmander i Toulouse (84), Henrik Larsson i Helsingborg (84) och Kim Källström i Lyon (83) upp snittbetyget på 81,2 bland de tio högst rankade svenska spelarna. I upplagan dessförinnan, Fifa 07, landade snittbetyget på 81,5.

Högst rankade svenskar i Fifa 07

Zlatan Ibrahimovic, Inter: 87

Johan Elmander, Toulouse: 84

Henrik Larsson, Helsingborg: 84

Kim Källström, Lyon: 83

Fredrik Ljungberg, West Ham: 81

Daniel Majstorovic, FC Basel: 81

Marcus Rosenberg, Werder Bremen: 79

Christian Wilhelmsson, Bolton Wanderers: 78

Olof Mellberg, Aston Villa: 77

Marcus Allbäck, FC Köpenhamn: 77

EA FC 26 släpps den 26 september.