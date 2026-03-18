Olsen nobbades igen: ”Ett tufft beslut”

SOLNA. Robin Olsen ville inte spela i landslaget så länge Jon Dahl Tomasson var förbundskapten.

Men nu har MFF-stjärnan ratats av Potter i dubbla samlingar.

– Det var ett tufft beslut, säger Potter på dagens presskonferens.

Att det skar sig mellan Robin Olsen och Jon Dahl Tomasson är ingen hemlighet. I höstas blåste det upp till storm mellan parterna och Olsen valde att säga tack och hej till landslaget så länge dansken var kvar som förbundskapten.

Men kort därefter sparkades Dahl Tomasson och frågan var då om Olsen som hade varit landslagets förstamålvakt sedan Andreas Isakssons exit 2016 då skulle återvända?

Men ersättaren Graham Potter tog inte ut Olsen i november.

Det gjorde han heller inte nu inför VM-playoffet mot Ukraina – detta trots målvaktskrisen med både Viktor Johansson och Jacob Widell Zetterström skadade.

– Jag har haft en konversation med Robin och han är en toppenperson. Det var ett tufft beslut, säger Potter om petningen av MFF-keepern.

Även Forsberg och Sema ratas

I stället valde Potter att utöver Kristoffer Nordfeldt och Noel Törnqvist att ta med Melker Ellborg, som i vintras lämnade Malmö FF för Sunderland.

– Han imponerade i Malmö och har även gjort så i starten på Premier League. Därför är det dessa tre målvakter som jag valt, motiverar Potter.

I övrigt väljer engelsmannen att utelämna rutinerade Emil Forsberg och Ken Sema.

– Väldigt tufft. De är fantastiska personer och karaktärer. Så ja, det var väldigt tufft.