Olsen till attack: ”En ledare som jag inte vill jobba under”

Robin Olsen har tackat för sig i landslaget.

Nu går han till attack mot Jon Dahl Tomasson.

– Han är en ledare som jag inte vill jobba under, säger han till Sportbladet.

Foto: Bildbyrån

Robin Olsen kritiserades hårt under och efter förra landslagssamlingen.

Inför morgondagens uttagning så har Olsen ikväll meddelat att han tackar för sig i Blågult och efter det beskedet så går han nu till attack mot förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

– Nej, men jag tar det först och främst för att jag och Jon Dahl Tomasson satt vid samlingen för en månad sedan där han säger att jag är etta, att jag ska vara förstemålvakt. Och som alla vet gjorde jag ett misstag mot Slovenien och sånt är aldrig kul. Men sen fick jag ett samtal av honom i går att han ska byta ut mig och då kände jag att han är en ledare som jag inte vill jobba under, säger han till Sportbladet och fortsätter:

– Därför väljer jag att tacka för mig, i alla fall så länge Jon Dahl Tomasson är förbundskapten.

”Känns faktiskt som han bara har väntat på att plocka bort mig”

Olsen menar även på att det enligt honom känts som att ”JDT” velat plocka bort honom under en längre tid.

– Det känns faktiskt som han bara har väntat på att plocka bort mig, som han har gjort med fler andra spelare. Det har jag känt under en längre tid, att han inte velat ha mig här. Jag hade lätt kunnat acceptera att vara andremålvakt om det skett på ett bra och ärligt sätt, men det här har han bara gått och väntat på, att plocka bort mig, och då är det bättre att jag tackar för mig och att han får satsa på de spelare han tror på, säger han.

Under den kommande samlingen ställs Sverige mot Schweiz och Kosovo, båda matcherna spelas i Sverige.