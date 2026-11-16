Klart: MFF värvar 18-årig mittfältare från elitettan

Malmö FF har gjort klart med Umeå IK:s Inez Amcoff.

Den 18-åriga mittfältaren skriver på ett fyraårskontrakt.

”Ett steg jag är redo att ta”, säger hon.

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Damallsvenskans tabelltrea Malmö FF har plockat in sitt första nyförvärv inför nästa säsong. Inez Amcoff ansluter från Umeå IK i elitettan och ska vara med laget när det samlas i januari 2027.

Amcoff är fostrad i Umeå Södra FF och gick som 15-åring till Umeå IK. Hon debuterade i A-laget 2024, ironiskt nog mot MFF, och gjorde fyra mål på tio matcher innan hon skadade korsbandet. I år har hon varit en av lagets viktigaste spelare och startat 23 av 26 matcher. Totalt har hon spelat 44 matcher i elitettan, och hon har också 8 U19- och 14 U17-landskamper.

– Det känns jättekul att vara här. Och väldigt stort att äntligen få komma hit och se hur allting är. Jag tycker MFF känns som ett bra steg i min karriär och ett steg jag är redo att ta efter tre säsonger i Umeå och Elitettan. Nu ser jag fram emot att träffa de andra spelarna och komma igång med laget, säger Amcoff på klubbens hemsida.

Sportchefen Maxim Khalil har följt henne länge.

– Inez är en spelare som vi haft koll på under en längre period. Hon slog igenom tidigt och har i år kommit tillbaka starkt från en tuff skada. Trots sin unga ålder har hon en fin spelförståelse och en bra fysik. Hon har en förmåga att med sin snabbhet och genombrottskraft slå ut sin motståndare, dessutom har hon ett väldigt bra tillslag och skapar farligheter för både sig själv och lagkamrater, säger han.

Amcoff får tröjnummer 22.