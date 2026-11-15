Uppgifter: Mané lämnar Al-Nassr gratis

Senegal-stjärnan Sadio Mané får inget nytt kontrakt med Al-Nassr, enligt uppgifter.

Han kan därmed lämna gratis efter säsongen.

Även Cristiano Ronaldo och João Félix kan försvinna.

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Enligt journalisten Falah Al-Qahtani på saudiska tidningen Okaz har Al-Nassrs ledning bestämt sig för att inte förlänga Sadio Manés kontrakt, som går ut sommaren 2027. Det betyder att han kan förhandla med andra klubbar redan i vinter och skriva på ett förhandsavtal inför en gratisövergång.

Beslutet är överraskande rent sportsligt. Sedan Mané kom från Bayern München sommaren 2023 har han varit en av lagets viktigaste spelare. På drygt tre år har han gjort 54 mål och 43 assist på 144 tävlingsmatcher. Höjdpunkten kom förra säsongen, när Al-Nassr vann ligan för första gången på sju år.

Mané kan dock bara vara den första som försvinner. Även Ronaldos kontrakt går ut, och enligt flera medier kan han avsluta karriären när han når 1 000 mål. Just nu står han på 985.

João Félix har också kontrakt till 2027 och kan lämna gratis eller billigt. Enligt sajten Kooora jobbar Al-Nassrs ledning med vd:n Ahmed Al-Sultan för att hitta en lösning, samtidigt som hans agent Jorge Mendes ska försöka ordna en återkomst till Barcelona.

Al-Nassr kan förlänga Félix kontrakt med två år, till sommaren 2029, utan hans medgivande. Det skulle dock bli dyrt. Enligt uppgifter måste klubben då betala 20 miljoner euro till Chelsea och höja hans årslön från 10 till 12,5 miljoner euro.