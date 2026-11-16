Uppgifter: Bundesliga-klubben vill ha Lien

Kristian Lien kan lämna Djurgården redan i vinter, enligt uppgifter.

Krisande Borussia Mönchengladbach ska ha norrmannen som en av tre kandidater.

Klubben jagar en ny anfallare i januari.

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Borussia Mönchengladbach ligger sist i Bundesliga och väntas förstärka anfallet i januarifönstret.

Enligt den tyska sajten BMG News ser klubben Djurgårdens Kristian Lien som en av tre tänkbara anfallare. De andra två ska vara Lukas Nmecha i Leeds och Marvin Ducksch i Birmingham.

Italienska medier har tidigare kopplat ihop Lien med Gladbach, men nu ska intresset vara mer konkret.

Norrmannen kom till Djurgården i början av 2026 och har sedan dess gjort 17 mål på 28 allsvenska matcher. Han har kontrakt med klubben över säsongen 2029.