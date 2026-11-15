Uppgifter: Guardiola nobbar USA

Pep Guardiola blir inte USA:s nya förbundskapten, enligt uppgifter.

Den tidigare Manchester City-tränaren vill fortfarande ta ett sabbatsår.

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USA letar ny förbundskapten sedan Manchester United värvat Mauricio Pochettino. Direkt efter beskedet kom uppgifter om att det amerikanska fotbollsförbundet skulle höra av sig till Pep Guardiola.

Men det blir inget. Enligt Telegraph vill 55-åringen visserligen leda ett landslag i framtiden, men han står fast vid planen att ta ett sabbatsår efter att han lämnade City i somras.

Guardiola ska tidigare också ha tackat nej till Italien, där Roberto Mancini i stället tog över i somras.

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