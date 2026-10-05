Potter om framgången: ”sättet spelarna har hanterat det på”

Sverige avslutade landslagssamlingen med ännu en seger mot Rumänien.

Graham Potter var nöjd med truppens insats och hyllade spelarnas karaktär.

– Man måste lida ibland och det gjorde vi, säger förbundskaptenen till Viaplay.

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Det blev ytterligare en seger för det svenska herrlandslaget i Nations League när Rumänien besegrades med 1–0 på bortaplan. Efter matchen summerade förbundskaptenen Graham Potter samlingen.

– Det har varit en bra samling. Fyra matcher, tio poäng och vi har haft mycket att hantera under tiden, sättet spelarna har hanterat det på, och att komma hit ikväll till vad vi visste skulle bli en tuff match är fantastiskt för spelarna, säger Graham Potter till Viaplay.

Förbundskaptenen lyfte även fram att laget fick kämpa i den andra halvleken men lyckades hålla nollan.

– Man måste lida ibland och det gjorde vi. Till skillnad från matchen mot Bosnien, där vi förmodligen spelade bättre men släppte in ett mål, lyckades vi hålla bollen ute idag.

På frågan om enskilda spelare utmärkt sig och om någon har säkrat en garanterad plats till nästa landslagssamling tonade förbundskaptenen ner det individuella och valde istället att hylla kollektivet och lagets ledare.