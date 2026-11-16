Potter om eventuella klubbjobb: ”Fokus ligger på Sverige”

Sveriges förbundskapten Graham Potter har fått frågan om han märker av intresse från andra håll.

Svaret är att han inte funderar på något annat än landslaget.

– Jag har inga tankar på något annat än att försöka hjälpa svensk fotboll att bli bättre och bättre, säger han.

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Under Graham Potter har Sverige mot alla odds tagit sig till VM, avancerat från gruppspelet i turneringen och dessutom vunnit sin Nations League-grupp. Engelsmannen fick frågan om framgångarna har lett till att klubbar och andra arbetsgivare har börjat intressera sig för honom.

– Nej, jag har inte tänkt på det alls, om jag ska vara ärlig. Jag är väldigt glad här. Jag är mitt i ett väldigt spännande projekt och jobbar med ett väldigt intressant lag. Jag tycker verkligen om att jobba med det här laget. Och det ger mig en bra balans, om man tittar på spelarna vi har, spelare på hög, hög nivå. Själva matcherna är otroligt intressanta och utmanande, säger förbundskaptenen under en presskonferens i Wrocław, och fortsätter:

– Så där jag är har jag inga tankar på något annat än att försöka hjälpa svensk fotboll att bli bättre och bättre. Det är där arbetet och fokuset ligger. Vi har mycket att göra. Jag tycker att vi har gjort mycket bra, men det spännande är att vi fortfarande kan göra mycket mer, och det är skönt att ha den utmaningen.

Han beskriver också sitt första år som förbundskapten som en av de bästa perioderna i karriären.

– Jag har inte tyckt att det har varit svårt, om jag ska vara ärlig. Jag har verkligen trivts, verkligen trivts. Jag har kanske haft turen att komma in i ett riktigt bra lag med riktigt bra människor, som jag sa tidigare. Och om jag tänker tillbaka på det senaste året har jag haft några av de bästa stunderna i min karriär. Så för mig har det varit en gåva och något jag är väldigt, väldigt tacksam för.

Sverige gästar Polen i morgon klockan 20.45. Gruppsegern är redan säkrad, och därmed också uppflyttningen till A-divisionen i Nations League.

