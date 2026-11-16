Klart: Lukaku slutar i landslaget

Belgiens bästa målskytt genom tiderna, Romelu Lukaku, avslutar landslagskarriären.

33-åringen gjorde 94 mål på 135 landskamper.

”Jag har njutit av varje ögonblick”, skriver han på Instagram.

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Romelu Lukaku debuterade i Belgiens landslag som 16-åring. Nu, 16 år senare, lägger han landslagsskorna på hyllan.

”Under dessa 16 år har jag gett allt jag hade för landslaget. Jag har gått igenom alla tänkbara känslor. Jag har spelat med fantastiska lagkamrater, för vilka jag alltid kommer att vara tacksam. Jag vill tacka dem alla. Jag vill också tacka alla tränare för att de utmanat mig och visat mig självförtroende så att jag kunde hjälpa laget. Det har varit en fantastisk resa och jag har njutit av varje ögonblick”, skriver Lukaku på Instagram.

Han spelade fyra VM och tre EM för Belgien. Den sista landskampen blev 1–4-förlusten mot Frankrike den 5 oktober.

Lukaku spelar i dag för turkiska Fenerbahçe och har tidigare representerat bland andra Chelsea, Manchester United och Inter.