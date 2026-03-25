Potters huvudbry – två osäkra inför ödesmatchen

Både Williot Swedberg och Gustav Lundgren är osäkra kort inför matchen mot Ukraina.

Det bekräftar Graham Potter under en pressträff.

– Vi bestämmer i morgon, säger förbundskaptenen.

Foto: Bildbyrån

Sverige har tappat många spelare till följd av skador inför den avgörande mötet mot Ukraina. Med en dag kvar till ödesmatchen har två nya orosmoln dykt upp på den blågula himlen.

Det rör sig om Williot Swedberg och Gustav Lundgren. Den senare har dragits med en skada under försäsongen och han har inte spelat någonting för Gais i svenska cupen.

– Ni vet om hans (Gustav Lundgrens) skada som han hade för några veckor sedan. Vi måste bara se till att han haft tillräckligt med träning för att kunna spela på ett bra sätt, säger Graham Potter under en presskonferens.

Williot Swedberg har varit skadefri inför samlingen i Valenica. 21-åringen har däremot dragit på sig en sjukdom och avstod från att träan med laget under dagen.

– Vi har några spelare där vi måste vänta och se vad gäller Williot (Swedberg). Kanske även Gustav Lundgren. Men vi får vänta och se. Vi bestämmer i morgon, menar Potter.

Matchen mot Ukraina har avspark klockan 18:00 imorgon torsdag.