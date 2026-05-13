Siffrorna visar – yngsta landslaget på 24 år

Graham Potter annonserade nyligen sin VM-trupp.

Det var en ung skara spelare som presenterades.

Närmare bestämt Sveriges yngsta sedan 2002.

Under tisdagen annonserades vilka 26 spelare som kommer representera Sverige i samband med sommarens världsmästerskap i Nordamerika.

Det skulle visa sig bli ett ungdomligt landslag, trots att yngre spelare som Hugo Larsson, Williot Swedberg och Roony Bardghji lämnades utanför. Snittåldern landade på 26,8.

Inte sedan VM 2002 har Sverige skickat ett så ungt landslag til lett stort mästerskap. Tommy Söderbergs och Lars Lagerbacks trupp hade en snittålder på 26,74, marginellt yngre än Graham Potters manskap 24 år senare.

Från 2002 till idag har Sverige aldrig haft en mästerskapstrupp som snittat under 27 år, trots att sju slutspel har spelats med blågult deltagande under den perioden.

Graham Potters trupp har dock en bit kvar till tidernas yngsta blågula landslag, som såg dagens ljus under hemma-EM 1992. Med en 22-årig Tomas Brolin i spetsen tog sig Tommy Svenssons lag till semifinal trots en snittålder på blott 24,65.

1958, första gången som Sverige arrangerade ett fotbollsmästerskap, var truppen rena ålderdomshemmet jämfört med upplagan från 1992. VM-laget som spelade final mot Brasilien på Råsunda hade en snittålder på 28,9 – än idag svensk rekord.

Snittålder i samtliga blågula mästerskapstrupper

VM 2026 – 26,8

EM 2021 – 28,65

VM 2018 – 28,1

EM 2016 – 27,26

EM 2012 – 28,3

EM 2008 – 28,70

VM 2006 – 27,5

EM 2004 – 27,3

VM 2002 – 26,74

EM 2000 – 27,4

VM 1994 – 25,2

EM 1992 – 24,65

VM 1990 – 25,0

VM 1978 – 26,70

VM 1974 – 27,4

VM 1970 – 26,3

VM 1958 – 28,9

VM 1950 – 26,52

VM 1938 – 25,68

VM 1934 – 26,62