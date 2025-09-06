Stora steg på kort tid – men har inte glömt Dif: ”Försökt att kolla”

LIDINGÖ. Från Stockholm till Lissabon, med en mellanlandning i Rom.

Det har sannerligen gått fort för Samuel Dahl, men ytterbacken har inte helt släppt Djurgården för det.

– Jag har försökt att kolla, sen ska jag inte säga att jag har sett varenda matchen, säger 22-åringen.

Foto: Bildbyrån

För lite mer än ett år sedan gjorde Samuel Dahl succé i allsvenskan med Djurgården och frågan alla ställde sig då var vart ytterbacken skulle flytta.

Flyttlasset då gick till AS Roma, men efter ett halvår med sparsamt med speltid så blev det i vintras en utlåning till den portugisiska storklubben Benfica och nu i sommar köptes han loss.

– Det har gått väldigt snabbt, från att vara väldigt bra i Sverige, till att knappt nudda planen i Italien och nu spela i Portugal. Jag har egentligen inte hunnit reflektera över vad som har hänt, utan just nu är jag väldigt glad över att få förtroende från klubben, få de minuterna och den speltiden jag har fått och jag tittar väl egentligen därifrån, säger Dahl och berättar vad som varit det största steget hittills för honom:

– Den största skillnaden var väl egentligen från Djurgården till Roma, där märkte man att man kanske tog mer än ett steg upp. Det är en helt annan nivå och framförallt mycket tuffare fysiskt, kanske inte gällande löpningar utan mer hur folk beter sig när du tacklas, eller du har någon i ryggen eller tvärtom. Så framförallt skulle jag säga att det var det kroppsmässiga fysiskt som var skillnaden.

”Haft lite kontakt”

22-åringen har som sagt hunnit med att representera två europeiska storklubbar det senaste året, men trots spel i såväl Rom som i Lissabon så har han inte glömt bort sin svenska huvudstadsklubb.

– Jag har försökt att kolla, sen ska jag inte säga att jag har sett varenda matchen, men jag har haft någorlunda koll och sen har jag haft lite kontakt med Gulliksen och Mackan ibland, säger Dahl om Djurgården.

För Dahls förre lagkamrat, Tobias Gulliksen, har det också varit en intensiv sommar. 22-åringen menar på att norrmannen gjorde det bra under sin tid i Djurgården.

– Han har haft en intensiv sommar, det har han. De senaste dagarna har vi inte haft så mycket kontakt, men han har gjort det bra där, jag har kollat och berömt honom.

Djurgården är inte den enda svenska klubb som Dahl nyligen lämnade, så sent som för två somrar sedan tillhörde han alltjämt Örebro SK som går tungt i superettan.

Någon kontakt med superettan-jumbon har dock inte funnits.

– Nej där har det varit jobbigare faktiskt. Jag har inte jättebra kontakt med någon egentligen, nej.