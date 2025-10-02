Succén efter Blåvitt: ”Hade varit roligt att få ett samtal”

Det svenska landslaget har det tufft – inte minst försvarsmässigt.

Ett utlandsproffs som går mycket starkt just nu är Calle Johansson i tyska Kiel.

Den förre mittbacken från Blåvitt rankas som den tredje bästa försvararen i Bundesliga 2.

– Jag tror inte jag känt mig bättre någon gång tidigare än just nu, säger han till FotbollDirekt.

Foto: Bildbyrån

I fjol spelade han i Bundesliga men Calle Johanssons år blev förryckt med en hjärnskakning och knäproblem – och Kiel skulle till sist åka ur.

Årets säsong började lika illa med flera förluster innan det den senaste månaden har sett bättre ut.

Och central för tyska Holstein är svenske Calle Johansson som är given i mittförsvaret och enligt ansedda tyska Kicker så är han nu betygsmässigt seriens tredje bäste försvarsspelare.

Borta är skadeproblemen från förra året och den 31-årige mittbacken har aldrig känt sig bättre.



– Nu fick jag ju fjolåret till stora delar förstört med skador men jag hann ändå göra bra matcher i Bundesliga och i år känner jag mig ännu bättre, säger Calle Johansson till FotbollDirekt.

Visste du att du är så högt rankad i Bundesliga 2 som du är?

– Nej jag hade faktiskt ingen aning. Alltså jag är inte mycket för att kolla på sådant. Jag spelar bara på och gör mitt jobb och jobbar hårt, säger han och resonerar:

– Men jag känner mig bra och känner mig otroligt uppskattad av alla Kiel så det kanske inte är så överraskande. Jag vet ju att jag har en hög kapacitet när jag får kontinuitet.

– Förklaring? Men jag måste säga kontinuitet efter att ha haft en del skador – och kontinuitet har jag just nu.

Johansson fortsätter:

– Det är vad det handlar om. Nu ska jag bara hålla mig skadefri så vet jag att jag kommer att bli ännu bättre. Ja, jag vet att jag har ännu mer i mig.

Har du hört någonting från Jon Dahl Tomasson eller landslagsledningen?

– Nej, det kan jag inte påstå men det hade varit roligt att få ett samtal. Men vi i Kiel har ju redan en landslagssvensk med Alexander Bernhardsson. Det är otroligt kul och välförtjänt att han fått chansen.

Hur ser du på dig själv då med tanke på landslagets försvarsproblem?

– Jag hade så klart gärna testat. Jag vet vad jag kan men jag kanske har blivit lite för gammal, säger Johansson och skrattar till.

– Men jag är så klart intresserad och jag spelade ändå i Bundesliga i fjol och vi har kapacitet att gå upp igen. Det är det som är målet.

– Det hade varit en ära och roligt att få testa i landslaget.

Hur spelar Kiel?

– Till vissa delar man-man försvarsspel men inte till den graden att det gäller hela tiden men däremot ett aggressivt och högt försvarsspel, med hög press.