Svenska rösterna efter fiaskot: ”Jag vill be om ursäkt”

Sverige förlorade mot Kosovo i gårdagens VM-kval med 2–0.

Landslagsstjärnorna ber om ursäkt till svenska folket efter fiaskot.

– Det är klart att vi hade velat ge alla mycket mer än så, säger Viktor Gyökeres till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Efter förlusten mot Kosovo har det riktats mycket kritik till landslaget, spelarna och ledningen. VM kan vara i fara för Blågult efter förlusten.

– Det är tufft. Det är svårt att stå här nu. Det är en stor besvikelse. Jag tror att jag talar för alla i laget. Först och främst vill jag be om ursäkt till alla svenska fans och alla som var på plats och stöttade oss. Jag och laget känner att vi borde göra det bättre, säger Emil Krafth till Fotbollskanalen.

”Det var mycket som inte gick rätt”

Arsenals Viktor Gyökeres berättar att han är tacksam för stödet men att det inte var mycket som gick rätt i herrlandslagets två VM-kval matcher.

– Att vi extremt tacksamma för stödet vi har haft i de här två bortamatcherna, men det är klart att vi hade velat ge alla mycket mer än så. Vi får se till att göra det i de kommande matcherna i stället. Vi presterade inte som vi ville och borde gjort det mycket bättre. Det var mycket som inte gick rätt, både offensivt och defensivt. Vi kom inte upp i nivå, speciellt i första då vi släppte till många lägen.

Brightons Yasin Ayari ber om ursäkt till alla svenska supportar efter fiaskot.

– Man vill bara be om ursäkt och blicka framåt. Vi kommer att komma upp på hästen igen. Jag förstår deras besvikelse. Jag är själv mer förbannad än alla andra, säger Yasin Ayari.