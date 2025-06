TV: Sverige besegrade Ungern – Nygren och Ayari målskyttar

Sverige spelade träningsmatch mot Ungern under fredagskvällen.

Efter mål av Benjamin Nygren och Yasin Ayari vann Sverige med 2-0.



Stark svensk vinst över Ungern på nationaldagen





Sverige hade rest till Ungern för att spela träningmatch.

Redan under torsdagen avslöjade förbundskapten Jon Dahl Tomasson delar av startelvan – med bland andra Robin Olsen, Hugo Larsson, Isak Hien, Anthony Elanga och Emil Holm från start. Samtliga fanns också med i elvan.



Isak Hien var kvällens kapten.

Hos Ungern fanns ett bekant allsvenskt namn med. Nämligen AIK:s Aron Csongvai, han fick börja på bänken.



Ungern inledde matchen bra och fick ett farligt läge direkt efter en djupledsboll mot Bolla. Avslutet gick rakt på Olsen som kunde rädda. Kort därefter fick de ytterligare en chans. Sallai drog till med ett skott men Olsen kunde kasta sig och styra ut bollen till en hörna.



Ungens starka inledning avtog allt eftersom och Sverige jobbade sig in i matchen.



Sverige fick ett jätteläge efter drygt halvtimmen spelad. Elanga fick en fin djupledsboll av Hugo Larsson som snappat upp bollen på mittfältet. Elanga drog till med ett avslut som prickade ribban. Efter läget bet sig Sverige kvar och kunde skapa några halvchanser.



Kort därefter fick Elanga chansen igen efter att ha mottagit en passning av Yasin Ayari. Han försökte med ett avslut men kom ur vinkel och den gick utanför.



Den första halvleken slutade 0-0.



Tidigt i den andra halvleken tog Sverige ledningen. På en frispark rullade Sverige igång bollen snabbt och Benjamin Nygren kunde stå för ett fint avslut när han curlade in bollen, via en touch och upp i krysset.



I matchminut 60 byttes AIK:s Csongvai in där han ställdes mot klubblags-kollegan Anton Saletros. Det var ungerne första match i A-landslaget.



Precis efter bytet var Ungern ytterst nära på att kvittera när Sallai fick komma väldigt fri mot Robin Olsen. Avslutet gick strax utanför.



Men sen var det Sverige som istället utökade sin ledning. Sverige utnyttjade en dålig passning från den ungerske målvakten där Ayari fick bollen och enkelt kunde placera in bollen i mål.



Med nio minuter kvar av ordinarie matchtid stod Robin Olsen för en otrolig räddning på ett avslut från Sallai.



Elanga fick två lägen innan matchen tog slut. Ett gick utanför och ett gick i mål – men det dömdes bort på grund av offside.



Matchen slutade 2-0 till Sverige.



Startelvor:



Ungern: Dibusz – Balogh, Orban, M. Dardai – Bolla, B. Dardai, Schäfer, Zs. Nagy -Szoboszlai, Gazdag – Sallai.



Sverige: Robin Olsen – Hjalmar Ekdal, Isak Hien, Gabriel Gudmundsson – Emil Holm, Yasin Ayari, Hugo Larsson, Anton Salétros, Ken Sema – Anthony Elanga, Benjamin Nygren.