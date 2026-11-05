Uppgifter: Tre jättar vill ha succétränaren – Barcelona en av dem

Cesc Fàbregas har gjort Como till ett topplag i Europa.

Nu lockar han tre storklubbar, däribland Barcelona, enligt uppgifter.

Två av klubbarna är hans gamla arbetsgivare.

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På två år har Cesc Fàbregas förvandlat Como från ett anonymt lag till en utmanare i Europa. Förra säsongen slutade klubben fyra i Serie A, och i Champions League har 39-åringen fortsatt imponera. Efter 4–1 mot Manchester United och 9–1 borta mot Lens ligger Como fyra i ligafasen och närmar sig slutspel.

Framgångarna har satt spanjoren på storklubbarnas radar. Enligt brittiska The Sun, som Goal hänvisar till, kan han bli aktuell i Barcelona, där han fostrades i La Masia och spelade några säsonger i, om det börjar gå sämre för Hansi Flick.

Även hans tidigare klubbar Arsenal och Chelsea uppges kunna vända sig till honom om de söker ny tränare. Därmed lockar Fàbregas de tre största klubbarna han spelade för under sin karriär. I somras ska han dessutom ha tackat nej till ett erbjudande från Inter.

Att få loss honom blir dock inte enkelt. Fàbregas är inte bara tränare i Como utan också delägare. Han kom till klubben som spelare 2022, tränade sedan U19-laget, och tog över A-laget på heltid i juli 2024. Första säsongen i Serie A slutade på tionde plats.