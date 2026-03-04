Sveriges eventuella VM-bas klar: ”En stor ära”
Ingen vet om Sverige kommer att spela VM 2026.
Däremot vet man var landslaget kommer hålla till om man tar sig till Nordamerika.
MLS-klubben FC Dallas bekräftar att det blir i Texas.
Dallas var skådeplatsen när Sverige slog ut Saudiarabien i VM-åttondelen 1994. Om Blågult kvalificerar sig för sommarens VM i Amerika kommer man återvända till megastaden i Texas.
Klubben FC Dallas bekräftar på sin hemsida att Sverige kommer träna på lagets arena Mansfield Stadium, utifall ”Blågult” kvalificerar sig för turneringen.
– Det är en otroligt stor ära för FC Dallas, Frisco, Mansfield och för hela norra Texas, skriver klubben på sin hemsida.
I FC Dallas spelar sedan en tid tillbaka Herman Johansson, som gjorde sin landslagsdebut för Sverige i den sista kvalmatchen mot Slovenien. Det återstår att se om Johansson, och resten av Blågult, kommer få äran att vistas i Dallas under sommarens VM.
