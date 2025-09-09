SvFF:s ordförande: ”Vi har förtroende för Jon”

Ordförande Simon Åslund stöttar förbundskapten Jon Dahl Tomasson efter fiaskot mot Kosovo.

Men han förstår att ”Blågults” supportar är upprörda över resultaten.

– Vi har förtroende för Jon och vårt ledarteam, säger Simon Åström till Fotbollskanalen.

Foto: Bildbyrån

Gårdagens fiasko när Sverige förlorade mot Kosovo har gjort många upprörda. Både spelare, supportar och experter är inte nöjda med resultatet med tanke på att en VM-plats kan vara i fara.

– En tuff förlust. Vi hade hoppats på ett bra resultat. Både spelare och ledare har varit överens om att det var en prestation vi inte var nöjda med. Det svider såklart, säger Simon Åström, SvFF:s ordförande till Fotbollskanalen.

När han får frågan om Jon Dahl Tomasson kan få fortsätta säger Åström följande till Fotbollskanalen.

– Vi har förtroende för Jon och vårt ledarteam. Det är ingen fråga som lever i styrelserummet, säger Åström och forstätter:

– Vi har spelare som vi tror på i fortsättningen. Alla är besvikna efter gårdagen och vägen till VM har blivit längre, men det lever fortfarande och det är det vi måste fokusera på.