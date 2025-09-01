Trots skadan – Kulusevski med på landslagssamlingen

Dejan Kulusevski missar kommande VM-kvalmatcher på grund av skada.

Men Tottenham-stjärnan kommer ändå att vara med under landslagssamlingen.

– Han frågade om han fick vara med och jag sa självklart, säger Jon Dahl Tomasson under dagens pressträff enligt Sportbladet.

Sverige kliver in i VM-kvalet denna vecka och man tvingas att göra det utan Dejan Kulusevski.

Fast inte helt.

Tottenham-stjärnan är som bekant skadad och kommer inte att komma till spel, men han kommer att vara med under landslagssamlingen.

– Han kommer följa med, han kommer såklart ”rehaba” också. Han frågade om han fick vara med och jag sa självklart, säger förbundskapten Jon Dahl Tomasson.

Sverige inleder VM-kvalet mot Slovenien på fredag, sedan väntar möte med Kosovo nästa måndag.