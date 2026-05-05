Uppgifter: AIK-talangen kan byta landslag
Charlie Pavey jagas av Englands fotbollsförbund.
De vill locka talangen att byta landslag, det uppger Aftonbladet.
Charlie Pavey har representerat Sverige på ungdomsnivå från U15 upp till U19. AIK-talangen, vars pappa Kenny Pavey är från England, uppges nu vara aktuell för ett landslagsbyte.
Enligt Aftonbladet har Englands fotbollsförbund tagit kontakt med Paveys representanter för att undersöka möjligheten att han i stället ska representera England.
Uppgifterna pekar på att ett möte mellan parterna planeras inom kort för att diskutera frågan vidare. Pavey har dubbelt medborgarskap, både svenskt och engelskt.
Den 17-årige spelaren har hittills gjort fem framträdanden i allsvenskan för AIK under säsongen.
