Uppgifter: Nicolás Otamendi flyttar till River Plate

Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är den rutinerade mittbacken överens med River Plate om en flytt på fri transfer.

Efter sex säsonger i Benfica uppges Nicolás Otamendi vara på väg tillbaka till hemlandet Argentina. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira kommer den tidigare Manchester City-försvararen att ansluta till River Plate när kontraktet med den portugisiska klubben löper ut i sommar.

38-åringen väntas skriva på ett avtal som sträcker sig fram till slutet av 2027.

Otamendi, som är född i Buenos Aires, har varit en viktig del av Benfica under de senaste åren och gjort över 200 matcher för klubben.

Innan en eventuell flytt väntar dock landslagsspel. Mittbacken är uttagen i Argentinas trupp till sommarens VM.

Otamendi var en del av det argentinska lag som blev världsmästare i Qatar 2022 och står totalt noterad för 130 A-landskamper.