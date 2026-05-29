Uppgifter: Nicolás Otamendi flyttar till River Plate
Nicolás Otamendi ser ut att återvända till Argentina.
Enligt transferjournalisten Nicolò Schira är den rutinerade mittbacken överens med River Plate om en flytt på fri transfer.
Efter sex säsonger i Benfica uppges Nicolás Otamendi vara på väg tillbaka till hemlandet Argentina. Enligt transferjournalisten Nicolò Schira kommer den tidigare Manchester City-försvararen att ansluta till River Plate när kontraktet med den portugisiska klubben löper ut i sommar.
38-åringen väntas skriva på ett avtal som sträcker sig fram till slutet av 2027.
Otamendi, som är född i Buenos Aires, har varit en viktig del av Benfica under de senaste åren och gjort över 200 matcher för klubben.
Innan en eventuell flytt väntar dock landslagsspel. Mittbacken är uttagen i Argentinas trupp till sommarens VM.
Otamendi var en del av det argentinska lag som blev världsmästare i Qatar 2022 och står totalt noterad för 130 A-landskamper.
